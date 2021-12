BUNKE DUATHLON SERIES Brantôme en Périgord, 20 mars 2022, Brantôme en Périgord.

BUNKE DUATHLON SERIES Brantôme en Périgord

2022-03-20 – 2022-03-20

Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord

Il s’agit de 5 courses au total réparties dans la région Nouvelle Aquitaine.

Ce duathlon se compose de :

une course à pied de 5km,

une course à pied de 20km,

une course à pied de 2.50km.

Mairie Brantôme

Brantôme en Périgord

