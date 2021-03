Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois, Doubs Bungy pump Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Doubs

Bungy pump, 9 mars 2021-9 mars 2021, Chapelle-des-Bois. Bungy pump 2021-03-09 – 2021-03-09

Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle-des-Bois EUR 20 De 10h à 12h, venez vous essayer à la marche nordique avec bâtons élastiques.

Inscription au plus tard la veille avant 12h.

A partir de 12 ans.rc +33 3 81 69 10 85 De 10h à 12h, venez vous essayer à la marche nordique avec bâtons élastiques.

Inscription au plus tard la veille avant 12h.

A partir de 12 ans.rc

Détails Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois, Doubs Autres Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Ville Chapelle-des-Bois