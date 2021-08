Paris L'international île de France, Paris Bungalow Depression + Onoda + Récidive Noire L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 22 septembre 2021

Bungalow Depression: ” Une machine de guerre impitoyable taillée pour régner sans partage sur le nouvel ordre glacial ” (New Noise) L’Inter présente : ▪ BUNGALOW DEPRESSION (Rouen, Pop électronique, Indus, Collectif SOZA ) ” Une machine de guerre impitoyable taillée pour régner sans partage sur le nouvel ordre glacial ” (New Noise) ▪ ONODA (Paris, Noise, Post-Punk, expé, Cranes Records) Conversation entre un Boss SL-20, un laptop, une Mustang Bass et une caisse claire 14×8 pouces, Onoda est né d’une fascination pour la défaite, les soldats japonais, le chamanisme, les larsens, les rythmes effrénés, Nicolas Cage et les morceaux de sept minutes cinquante-huit. Le groupe tend vers une musique à la fois froide et psychédélique. https://onoda-land.bandcamp.com/ ▪ RECIDIVE NOIRE (Paris – Tropical Synth, Post-Punk) Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011 Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/1269539756810844/ Concerts -> Rock Musique

