Bun Hay Mean – "Le monde appartient à ceux qui le fabriquent"

Don't Worry Be Noichi ! Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois. Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. "Pas vrai Tchang ?"

communication@espacedeforges.fr +33 2 32 89 80 80

Forges-les-Eaux, 25 mars 2022

