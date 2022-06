Bun Hay Mean, Le monde appartient à ceux qui le fabriquent

Bun Hay Mean, Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, 11 octobre 2022, . Bun Hay Mean, Le monde appartient à ceux qui le fabriquent

Don't Worry Be Noichi !



Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois.



Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon.



« Pas vrai Tchang ? » Un nouveau spectacle d’humour mêlant stand-up, improvisations et sketches. Don’t Worry Be Noichi !



