BUN HAY MEAN (CHINOIS MARRANT) | HUMOUR / ONE MAN SHOW. Bonchamp-lès-Laval, 7 septembre 2021, Bonchamp-lès-Laval. BUN HAY MEAN (CHINOIS MARRANT) | HUMOUR / ONE MAN SHOW. 2021-09-07 20:30:00 – 2021-09-07 La Fabrique 10 Rue de la Chambrouillère

Bonchamp-lès-Laval Mayenne Bonchamp-lès-Laval Mayenne Le monde de demain appartient a ceux qui le fabriquent ! Don’t worry be Noichi. Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois. Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là. En (ré)creation de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. Pas vrai Tchang ? Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Infos pratiques :

Tout public

Tarif(s) : 37 €

Billetterie : http://lafabriquepluslapotion.fr

