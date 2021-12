Bourges Bourges Bourges, Cher Bun Hay Mean Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Bun Hay Mean Bourges, 15 janvier 2022, Bourges. Bun Hay Mean Bourges

2022-01-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-15

Bourges Cher 35 EUR 35 Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. Bun Hay Mean : Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent communication@horizonscroises.fr +33 6 87 63 75 17 Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. ©Horizons croises

Bourges

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges