BUN HAY MEAN Dans son spectacle 3N R3CR3ATION Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l'humoriste Bun Hay Mean revient en r3cr3ation pour son troisième stand up. Vous n'êtes pas prêt et lui non plus d'ailleurs, enfin pas tout à fait. Alors préparez-vous, Bun Hay va peaufiner ses blagues avec vous. Bref, que la r3cr3ation commence ! N° téléphone accès PMR : 01 46 05 61 01

Date: 10 mai 2023, 20:30
Lieu: THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE, 74 Av du Général Leclerc, BOULOGNE BILLANCOURT
Tarif: 27.5 euros

THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT 74 Av du Général Leclerc Hauts-de-Seine

Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revientenr3cr3ationpour son troisième stand up. Vous n’êtes pas prêt et lui non plus d’ailleurs, enfin pas tout à fait. Alors préparez-vous, Bun Hay va peaufiner ses blagues avec vous. Bref, que la r3cr3ation commence !

N° téléphone accès PMR : 01 46 05 61 01

