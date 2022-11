Bun Hay Mean « 3n r3cr3ation »

2023-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-05 EUR 25 25 Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient en r3cr3ation pour son troisième stand up.



Vous n’êtes pas prêt et lui non plus d’ailleurs, enfin pas tout à fait. Alors préparez-vous, Bun Hay va peaufiner ses blagues avec vous.



Bref, que la r3cr3ation commence. Retrouvez Bun Hay Mean avec son spectacle « 3n r3cr3ation » sur la scène de l'Art Dû.

