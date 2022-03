BUMP FICTION – w/ Muelsa, HDV, Jo’Z, Andreas, Lemon Le Chapiteau, 18 mars 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le vendredi 18 mars à 20:00

Bump Fiction by D-Mood & Suave Sound System Une équipe de “Nerds des disques” prend possession du Chapiteau… et ce sont eux qui le disent. Avis aux amateur·ices de vinyles en tous genres, aux diggers de pépites et aux chercheur·euses de bumps : cette soirée n’aura rien d’une fiction. 5 gangsters des platines prêts à vous servir, sur un plateau d’argent, leurs meilleures tracks. Mais attention, la mallette dans laquelle sont renfermés leurs disques, ne pourra être ouverte que si le public est très chaud. Prêt·es pour le braquage de votre vie ? Promis, les bumps en valent la peine! LINE UP: MUELSA (Rakya) Samuel alias Muelsa est un homme tout-terrain. Littéralement d’abord : avec un père ethnomusicologue et une mère tadjike, le Muelsa a voyagé. Il a découvert l’Asie centrale par ses racines, mais aussi les Balkans ou la Turquie et s’est forgé une culture musicale de ce monde. Ajoutez à cela une formation en théorie musicale et 10 ans de violon, et vous commencez à saisir le sens du mot “mix” dans son esprit. Mélangé d’influences et d’approches, il serait difficile de l’enfermer dans un registre : il s’y refuse. Quand il a commencé à jouer dans les clubs en 2013/2014, il avait une sélection techno/ambient/trance qu’il qualifiait lui-même de bizarre, et dont le timbre survit probablement encore dans sa musique aujourd’hui. Mais là encore, il va travailler comme une éponge : au contact de nouveaux amis qui s’influencent mutuellement (l’équipe de l’OPAQ, Miclea, Nemo Vachez,…), son style mute. Sa sélection s’enrichit des joyaux de la scène anglaise et italienne des années 90, et de ce grand angle qui va de la prog-house à la trance. Cependant, nous le répétons, faire un catalogue de sous-genres ne lui convient pas. Gardez plutôt en tête cette douce incertitude : c’est la qualité des DJs hors-piste. Le goût du risque, une ambiance faite de sauts périlleux d’un registre à l’autre. L’impression qu’à tout moment, le set peut exploser dans tous les sens. [https://soundcloud.app.goo.gl/TddXtTbVEw7xYu7A8](https://soundcloud.app.goo.gl/TddXtTbVEw7xYu7A8) HDV Membre fondateur de rakya, fort de nombreuses sorties sur des labels comme Rue de Plaisance ou Lumbago, Hdv roule sa bosse depuis maintenant quelques années sur la scène électronique. Plutôt connu pour ses lives avec Loop Exposure, ses sets ne sont pas en reste et il nous fera le plaisir de venir s’occuper du closing. [https://soundcloud.app.goo.gl/eN7DiEkNeVrvuPRk7](https://soundcloud.app.goo.gl/eN7DiEkNeVrvuPRk7) ANDREAS Pas vraiment un danseur extatique, Andréas est plutôt une de ces oreilles attentives, jamais très loin du booth. Ce trainspotter a réussi à se créer une place derrière les platines depuis maintenant plusieurs années. Ne pouvant se limiter qu’à un seul style, il préfère diversifier sa musique en mélangeant House, Breakbeat, Minimal et Techno. Adepte du storytelling, il s’efforce de contextualiser les disques qu’il joue, emportant le dancefloor dans un voyage riche en émotions, en rythmes galopants et en bassline puissantes. Tout juste installé sur Marseille, il y trouve rapidement ses marques et se voit invité sur de nombreux évènements et festivals dont le Nostromo. Dans sa quête du son, il rejoint également le projet « Suave Sound System », premier sound system haute fidélité au monde capable de sonoriser un dancefloor de 1200 personnes. Cherchant constamment à parfaire sa technique, il a quand même pris le temps de participer, entre deux sets, à la création d’un shop de disques en ligne Guillotine Records et de la gestion de la chaine youtube Em’ TV. [http://soundcloud.com/eponym-0](http://soundcloud.com/eponym-0) JO’Z Adepte des swings Akai et éduqué à l’âge d’or du rap français, Jo’z a poussé les portes de sa propre house en montant avec quelques amis en 2013 le « One Again », club légendaire marseillais dont il restera le résident emblématique pendant 4 ans. Il y développe son mix, son exigence pour une programmation soignée et pour un système bien réglé. Toujours éclectique dans ses sélections, ses sorties comme son récent EP sur Chat Noir Tools sont des clins d’oeil aux artistes ou époques qui l’ont influencé. Aujourd’hui Jo’z continue d’œuvrer pour la musique qui fait danser et qui reste dure à stéréotyper. C’est armé d’un mix technique et dynamique qu’il continue à ambiancer les dancefloors sur lesquels il passe, du Rex en passant part le Temple à Lisbonne. Entre programmation et productions, vous le retrouverez ou écouterez aisément aux côtés des marseillais qui poussent cette cité, la tête baissée mais les cuts affûtés. [https://www.facebook.com/jodemars](https://www.facebook.com/jodemars) LEMON 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/mr3z8we3](https://tinyurl.com/mr3z8we3) AVANT 22H : 6e + frais de loc APRES 22H : 11e + frais de loc SUR PLACE : 13e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 7e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans. ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!!

A partir de 6,59€ en pré-vente / 13€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille



2022-03-18T20:00:00 2022-03-18T04:00:00