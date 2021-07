Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Bulles sonores Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Bulles sonores Ludomédiathèque Colette, 15 décembre 2021, Tourcoing. Bulles sonores

du mercredi 15 décembre au mercredi 27 avril 2022 à Ludomédiathèque Colette

La Ludomédiathèque Colette accueille les parcours sonores du Conservatoire. Chant, musique, spectacle, rencontres, les “bulles sonores” donneront vie à ces parcours. Cette programmation artistique à destination des plus jeunes est imaginée pour susciter l’éveil, la curiosité et l’émerveillement du tout-petit et de ses parents. Alors soyez curieux, venez partager avec nous un moment rempli de musique, de chants et de belles découvertes !

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing Bourgogne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T11:30:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T11:30:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T11:30:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Ludomédiathèque Colette Adresse 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Ludomédiathèque Colette Tourcoing