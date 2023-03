Bulles (ou coeurs) au Théâtre Paris LAURETTE THEATRE, 16 avril 2023, PARIS.

Bulles (ou coeurs) au Théâtre Paris LAURETTE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 16:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

de Julia Launay et Lisa Orhon Avec : Julia Launay et Lisa Orhon Mise en scène : Lennard Ridsdale Genre : COMEDIE DRAMATIQUE – THEATRE – DRAME Info : TOUT PUBLIC Durée : 1h20 Deux demi-sœurs attendent leur grand-mère qui ne vient pas. Tiraillées entre leur rôle de femmes, de filles, de sœurs et leur identité, elles seront contraintes de communiquer. Parviendront-elles à surmonter leur passé ? Une soirée d’une véhémence que seule la famille supporte ! Deux demi-sœurs, Lou et Éléonora, sont convoquées dans la maison familiale par leur grand-mère maternelle qui ne vient pas. Entre tensions, non-dits, colères, rires, complicité, amour et frustrations, Bulles vous propose d’explorer la relation entre ces deux demi-sœurs dans un milieu viticole en Champagne. Qui sont-elles ? Des femmes, des filles, des sœurs ? Que cherchent-elles ? Surmonteront-elles leur passé pour sauver le domaine familial ? Explosives comme une bouteille de champagne, elles passent d’une chose à l’autre et d’une émotion à l’autre avec une véhémence que seule la famille supporte. Une pièce ludique et décalée qui traite les sujets les plus profonds de l’humanité comme la perte et la séparation dans une famille recomposée. Une famille unique et comme tant d’autres. Une soirée pétillante ! Bulles (ou coeurs) au Théâtre Paris

Votre billet est ici

LAURETTE THEATRE PARIS 36 rue Bichat Paris

de Julia Launay et Lisa Orhon

Avec : Julia Launay et Lisa Orhon

Mise en scène : Lennard Ridsdale

Genre : COMEDIE DRAMATIQUE – THEATRE – DRAME

Info : TOUT PUBLIC

Durée : 1h20

Deux demi-sœurs attendent leur grand-mère qui ne vient pas. Tiraillées entre leur rôle de femmes, de filles, de sœurs et leur identité, elles seront contraintes de communiquer. Parviendront-elles à surmonter leur passé ? Une soirée d’une véhémence que seule la famille supporte !

Deux demi-sœurs, Lou et Éléonora, sont convoquées dans la maison familiale par leur grand-mère maternelle qui ne vient pas.

Entre tensions, non-dits, colères, rires, complicité, amour et frustrations, Bulles vous propose d’explorer la relation entre ces deux demi-sœurs dans un milieu viticole en Champagne. Qui sont-elles ? Des femmes, des filles, des sœurs ? Que cherchent-elles ? Surmonteront-elles leur passé pour sauver le domaine familial ? Explosives comme une bouteille de champagne, elles passent d’une chose à l’autre et d’une émotion à l’autre avec une véhémence que seule la famille supporte. Une pièce ludique et décalée qui traite les sujets les plus profonds de l’humanité comme la perte et la séparation dans une famille recomposée.

Une famille unique et comme tant d’autres.

Une soirée pétillante !

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici