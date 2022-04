Bulles musicales du Krakatoa : Red Oak Médiathèque de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Bulles musicales du Krakatoa : Red Oak Médiathèque de Beutre, 13 avril 2022, Mérignac. Bulles musicales du Krakatoa : Red Oak

Médiathèque de Beutre, le mercredi 13 avril à 10:45

Les « Bulles Musicales », un rendez-vous musical organisé par Krakakids ( Krakatoa ) à destination des enfants organisés en partenariat avec l’équipe du plateau jeunesse de la Médiathèque. Une douce pépite folk à découvrir ! Red Oak, c’est l’histoire de Thérèse et Nico qui se sont rencontrés il y a longtemps déjà et qui ont enfin décidé d’unir leur passion commune pour la musique. Un voyage musical tout en douceur, joie et complicité… Sur inscription / Pour les 0-3 ans Rendez-vous le mercredi 13 avril 2022 à 10h45 à la Médiathèque de Beutre pour les « Bulles Musicales », le tout p’tit concert des Krakakids avec Red Oak ! Médiathèque de Beutre 210 avenue de l’Argonne mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T10:45:00 2022-04-13T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque de Beutre Adresse 210 avenue de l'Argonne mérignac Ville Mérignac lieuville Médiathèque de Beutre Mérignac Departement Gironde

Médiathèque de Beutre Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Bulles musicales du Krakatoa : Red Oak Médiathèque de Beutre 2022-04-13 was last modified: by Bulles musicales du Krakatoa : Red Oak Médiathèque de Beutre Médiathèque de Beutre 13 avril 2022 Médiathèque de Beutre Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde