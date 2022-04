Bulles en folie à la cidrerie “Les Bulles Ardennaises” Lalobbe Lalobbe Catégorie d’évènement: Lalobbe

2022-06-25 – 2022-06-26

3, lieu-dit La Besace Lalobbe 08460 5 5 EUR Lalobbe Les Bulles Ardennaises ont 20 ans !Fêtons cela pendant un week-end de folie à Lalobbe, dans nos vergers !Le 25 juin dès 15h avec un Escape Game, la présentation du nouveau film des Bulles Ardennaises, ateliers sur la biodiversité.A 19h soirée concerts & pique-nique avec Tara, Sam Play & DJ Romain.Le 26 juin dès midi, projection du film et après-midi jeux en bois, land art, et Escape Game. Amenez votre pique-nique !Billetterie :- samedi : 26€/ pers. 16€/ enfant -12 ans- dimanche : 5€/ pers. pour l’Escape Game, gratuit pour les autres activités.- inscription et réservation en ligne sur https://my.weezevent.com/les-bulles-en-folie – info par téléphone 03.24.52.80.82 +33 3 24 52 80 82 https://www.facebook.com/events/788805932090401/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D 3, lieu-dit La Besace Lalobbe

