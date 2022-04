Bulles en bouche Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

SACY

Bulles en bouche Sacy, 14 mai 2022, Sacy. Bulles en bouche Sacy

2022-05-14 – 2022-05-15

Sacy Marne Sacy Champagne & gastronomie à Sacy Une partie du village sera fermé à la circulation et sera piétonne.

Cette manifestation ouverte à tous, sera l’occasion de faire découvrir au public, les champagnes de Sacy et des vins d’autres régions, mais aussi différents métiers de bouche. Tout au long de ce week-end, des animations seront également proposées, fanfares, groupes musicaux, jeux pour les enfants, restauration, etc. mairie.sacy@wanadoo.fr +33 3 26 49 22 01 Sacy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, SACY Autres Lieu Sacy Adresse Ville Sacy lieuville Sacy Departement Marne

Sacy Sacy Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sacy/

Bulles en bouche Sacy 2022-05-14 was last modified: by Bulles en bouche Sacy Sacy 14 mai 2022 Marne Sacy

Sacy Marne