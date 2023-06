vente directe Bulles d’Opale Pernes-lès-Boulogne Pernes-lès-Boulogne Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Pernes-lès-Boulogne vente directe Bulles d’Opale Pernes-lès-Boulogne, 10 juin 2023, Pernes-lès-Boulogne. vente directe Samedi 10 juin, 10h30, 15h00 Bulles d’Opale Dégustation et vente directe de nos boissons artisanale sur le lieu de production. Pour des raisons d’hygiène et sécurité nous ne pouvons faire visiter l’atelier. Bulles d’Opale 1 rue de la vallée6 Pernes Les Boulogne Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fbriois@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:30:00+02:00 – 2023-06-10T12:30:00+02:00

#kombucha #boissonlocale#bullesdopale #sante #locale #boulognesurmer #gastronomie #boissonsansalcool

