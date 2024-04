BULLES DE POISSONS PLAGE DE STE GENEVIEVE Vias, mardi 27 août 2024.

BULLES DE POISSONS PLAGE DE STE GENEVIEVE Vias Hérault

Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et instructive en famille !

La mer vous livre ses secrets !

Vos enfants vont adorer découvrir la vie cachée de la plage et du bord de mer !

À la frange des vagues, accompagnés d’un guide nature, vos enfants découvriront les richesses de la faune et la flore du bord de mer coquillages, petite pêche, laisse de mer… Autour d’ateliers ludiques, ils apprendront tout en s’amusant à capturer et observer les petits animaux cachés dans l’eau et les rochers !

Activité adaptée pour les enfants âgés de 6 à 12 ans

#ESCAPADES 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 10:00:00

fin : 2024-08-27 12:00:00

Chemin de la traîne Côte Ouest

Vias 34450 Hérault Occitanie vias@capdagde.com

