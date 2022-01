Bulles de Louvre Centre Belge de la Bande Dessinée, 25 février 2022, Ville de Bruxelles.

Bulles de Louvre

du vendredi 25 février au samedi 10 septembre à Centre Belge de la Bande Dessinée

L’exposition Bulles de Louvre, présentée au Musée de la BD, propose à ses visiteurs de découvrir le Louvre à travers le regard de vingt auteurs de Bande Dessinée. En mettant en lumière chacun de leur univers et en explorant les thématiques abordées, l’exposition montre comment ils se sont inspirés de ce haut lieu culturel et des œuvres présentes pour imaginer des récits et partager leurs réflexions sur l’Art et la création. Organisée en partenariat avec le Musée du Louvre et les éditions Futuropolis, l’exposition présente une collection éditoriale qui donne carte blanche et accès aux salles du musée du Louvre à des auteurs du Neuvième Art depuis 2005. Les artistes s’approprient ce lieu emblématique et se confrontent aux œuvres pour livrer une interprétation graphique originale éditée en album. De l’Europe à l’Asie, de la bande dessinée franco-belge au manga, l’exposition invite à un voyage entre les arts, les genres et les époques. Vingt auteurs et près de 150 œuvres sont réunies pour offrir aux visiteurs un parcours immersif dans leurs univers rythmé par trois thématiques principales. Celles-ci mettent l’accent sur la façon dont les auteurs revisitent l’histoire du musée et des collections, comment ils en restituent le quotidien et observent les publics, et enfin comment ils sollicitent l’expression poétique pour magnifier les œuvres. L’exposition permet ainsi d’apprécier les créations de Hirohiko Araki, Charles Berbérian, Enki Bilal, Florent Chavouet, Nicolas De Crécy, Philippe Dupuy, Christian Durieux, Etienne Davodeau, Christian Lax, Stéphane Levallois, Eric Liberge, Li Chi Tak, Marc-Antoine Mathieu, Taiyo Matsumoto, Minetarō Mochizuki, David Prudhomme, Jiro Taniguchi, Naoki Urasawa, Bernard Yslaire et Judith Vanistendael. À l’image de la richesse des collections du Louvre, leurs œuvres puissantes rendent compte de la diversité des styles et des perceptions, mais aussi d’une approche sensible de l’ l’Art, de sa fonction et l’universalité de son langage. _Commissaires : Mélanie Andrieu & Fabrice Douar_ _Avec la collaboration exceptionnel du Musée du Louvre_ _Avec le soutien de la Région Bruxelles-Capitale, Visit Brussels, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Vlaamse Gemeenschapscommissie_

Gratuit à l’achat de ticket d’entrée pour le musée

Centre Belge de la Bande Dessinée Rue des Sables 20 Ville de Bruxelles Bruxelles



