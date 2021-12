Annemasse La Bulle Annemasse, Haute-Savoie Bulles de lectures nocturnes La Bulle Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Bulles de lectures nocturnes La Bulle, 22 janvier 2022, Annemasse. Bulles de lectures nocturnes

La Bulle, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00 Qu’elles soient d’Asie, d’Europe, d’Afrique ou d’ailleurs, les langues de nos lecteurs.trices se délieront autour des textes qu’ils auront choisis. La Bulle 21 avenue de Verdun 74100 Annemasse Annemasse Perrier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annemasse, Haute-Savoie Autres Lieu La Bulle Adresse 21 avenue de Verdun 74100 Annemasse Ville Annemasse lieuville La Bulle Annemasse