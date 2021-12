Gennevilliers Médiathèque François-Rabelais Gennevilliers, Hauts-de-Seine Bulles de lecture surprises Médiathèque François-Rabelais Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine

Bulles de lecture surprises Médiathèque François-Rabelais, 22 janvier 2022, Gennevilliers. Bulles de lecture surprises

Médiathèque François-Rabelais, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

**Les bulles de lectures surprises** ———————————— Les bibliothécaires de la section jeunesse vous préparent des instants de lectures surprises destinés à toute la famille.

Inscription obligatoire

Bulle de lectures surprises Médiathèque François-Rabelais 177 avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Médiathèque François-Rabelais Adresse 177 avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers lieuville Médiathèque François-Rabelais Gennevilliers