Bulles dans la BD : Kristen Radtke au BHV Marais La Librairie LE BHV MARAIS Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

En radio amateur, on cherche à établir un contact avec des inconnus en code morse : ce sont les appels CQ – qu’on lit « Seek you » et qui signifient « je te cherche ». L’autrice part de sa propre expérience pour explorer la solitude contemporaine. Elle récolte des témoignages et se lance dans un voyage dans l’histoire de la solitude et de la relation aux autres.

La Librairie LE BHV MARAIS a le plaisir de vous inviter à une découvrir le monde de la bande dessinée avec l’auteure américaine Kristen Radtke. Rejoignez-nous le vendredi 19 janvier 2024, à 16h, au 2ème étage pour une séance de dédicace autour de son livre « Seek you : un voyage dans la solitude contemporaine, » édité par Helvetiq.

« Seek you : un voyage dans la solitude contemporaine » offre un regard profond sur la solitude contemporaine. Kristen Radtke, avec son talent pour la bande dessinée, explore ce thème complexe de manière visuellement saisissante.

Que vous soyez un fervent amateur de BD ou simplement curieux de découvrir cette oeuvre, rejoignez-nous pour un moment de discussions et de dédicaces avec Kristen Radtke.

La Librairie LE BHV MARAIS 52, rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

Couverture