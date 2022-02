Bulles & Bijoux ! Apéro Créatif Dax, 31 mars 2022, Dax.

Bulles & Bijoux ! Apéro Créatif Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose Dax

2022-03-31 19:00:00 – 2022-03-31 21:30:00 Patio d’Eyrose 3 rue d’Eyrose

Dax Landes

EUR 60 Profitez d’un moment de détente et réalisez une parure en argent et en perles dans une ambiance conviviale autour d’une coupe de champagne et quelques tapas. Kit fourni.

