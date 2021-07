BULLE ROSE n°6 – Ateliers création de pièces d’échecs Espace Ville de Genève, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Genève.

du samedi 17 juillet au samedi 28 août à Espace Ville de Genève

Places limitées, merci de confirmer votre présence à [[bulleroose@gmail.com](mailto:bulleroose@gmail.com)](mailto:bulleroose@gmail.com) en précisant le nombre de personnes. Nous nous réjouissons de partager ce projet avec vous, M&V en cas de pluie : rdv au Théâtre du Grütli Rue du Général-Dufour 16 2ème étage. +16ans – Masques obligatoire Lors de cette journée nous allons repenser et recréer une ou plusieurs pièces d’échecs. À travers ce geste créatif, nous questionnons les normes et les assignations de genre, de classe, de “race”, présentes dans les échecs et que nous vivons dans la réalité. Nous créons en groupe de nouveaux archétypes qui nous correspondent. Le but des ateliers est de déclencher, par le geste créatif, discussions et reflexions collectives sur les stéréotypes de genre. Subventionné: Par la Ville de Genève, dans le cadre du plan d’action municipal Objectif zéro sexisme dans ma ville La fondation Emilie Gourd & Vadavi SA

Gratuit

Espace Ville de Genève Parc des Bastions (côté Saint-Léger), 1204 Genève Genève



