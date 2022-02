Bulle musicale surprise à la Médiathèque Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Une bulle musicale surprise… toute douce, poétique, joyeuse et inspirante pour les tout-petits et les plus grands aussi… Laissez-vous surprendre par ce concert mystère. Un rendez-vous gratuit et dédié aux petits de 3 mois à 3 ans.

Sur inscription par téléphone au 05 57 00 02 20

Connaissez-vous les petits concerts organisés pour les petits bouts dans les Médiathèque de Mérignac ? Prochain rendez-vous le samedi 19 février 2022 à la Médiathèque Michel Sainte-Marie du Centre. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

