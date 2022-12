Bulle musicale : le clapotis d’Eileen Lesparre-Médoc, 4 mars 2023, Lesparre-Médoc .

Bulle musicale : le clapotis d’Eileen

Clapotis est un conte musical imaginé, composé et interprété par Eileen pour les enfants de 3 mois à 6 ans.

De jolies mélodies, un univers poétique doux et enchanté qui fait de ce spectacle un joli moment musical.

A 10h pour les 0-3 ans et à 11h pour les 3-6 ans.

Ce spectacle vous est proposé par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Coeur de presqu’île.

Sur inscription.

