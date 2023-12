Fresque de l’agri-alim à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 20 janvier 2024, Lambersart.

Fresque de l’agri-alim à Bulle Lambersart Samedi 20 janvier 2024, 14h00 Bulle Lambersart voir lien inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Pour notre santé, pour l’environnement, pour le climat, pour préserver nos terroirs, pour plus de solidarité, nous souhaitons tous une alimentation durable.

Mais est-ce si simple ? Et qu’est-ce que ça signifie vraiment ?

Nous vous proposons de tenter d’y répondre en participant à l’atelier La Fresque Agri’Alim. Directement inspiré de La Fresque du Climat, c’est un atelier scientifique et collaboratif conçu pour acquérir en équipe une vue d’ensemble des enjeux pesant sur notre approvisionnement alimentaire, et comprendre et échanger sur les actions à mener pour en faire un moteur de solutions.

Développée en partenariat avec l’ADEME, la Fresque Agri’Alim s’appuie sur plus de 150 documents de référence et la contribution d’experts des nombreux domaines concernés par notre alimentation : environnement, économie, société, … et un peu d’histoire aussi ! C’est un peu le « serious game » du système agri-alimentaire, basé sur l’intelligence collective et extrêmement pédagogique car il permet d’en apprendre beaucoup en très peu de temps, qu’on soit juste curieux ou connaisseur.

C’est aussi une occasion de rencontrer d’autres personnes et acteurs intéressés au sujet de la durabilité de notre alimentation, et de découvrir un outil efficace pour sensibiliser et fédérer autour de vous.

Déroulé & Infos pratiques

Tour de table

Réalisation de la Fresque Agri’Alim

Débrief de l’atelier

Échange sur les actions à mener

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-la-fresque-agrialim-a-lambersart-59 »}, {« type »: « email », « value »: « matthieupolge@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631022333 »}]

fresque alimentation