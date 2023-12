Atelier 2 tonnes Bulle Lambersart Lambersart, 20 janvier 2024 08:00, Lambersart.

Atelier 2 tonnes Samedi 20 janvier 2024, 09h00 Bulle Lambersart lien d’inscription à venir

L’atelier 2tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050.

Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l’atelier prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de l’influence, enjeu-clé de la transformation de la société.

Destiné autant aux plus novices qu’aux experts du sujet climatique, c’est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et débattre ensemble, et que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion.

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « matthieupolge@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631022333 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

atelier bulle