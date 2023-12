Fresque de l’Alimentation à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 15 janvier 2024 08:00, Lambersart.

Fresque de l’Alimentation à Bulle Lambersart Lundi 15 janvier 2024, 09h00 Bulle Lambersart lien inscription à venir

Que vous soyez un particulier, une entreprise ou un acteur public, la Fresque de l’Alimentation vous permettra de :

Avoir une vision plus globale des conséquences de notre alimentation sur l’être humain et son environnement.

Mieux définir les principes d’une alimentation saine et durable : végétalisée, locale, bio, de saison…

✍ Vous engager individuellement et collectivement pour une alimentation plus durable grâce à des objectifs concrets.

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « matthieupolge@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631022333 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-15T09:00:00+01:00 – 2024-01-15T12:00:00+01:00

2024-01-15T09:00:00+01:00 – 2024-01-15T12:00:00+01:00

fresque alimentation