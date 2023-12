Fresque des Nouveaux Récits à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 14 janvier 2024 08:00, Lambersart.

Fresque des Nouveaux Récits à Bulle Lambersart Dimanche 14 janvier 2024, 09h00 Bulle Lambersart 10E, lien inscription à venir

Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements. Vous pourrez ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition écologique et solidaire.

Construisez ensuite un récit permettant de faire advenir un futur désirable et compatible avec les limites planétaires !

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « matthieupolge@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631022333 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00

2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T12:00:00+01:00

fresque récits