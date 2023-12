Atelier de la Fresque de Notre Équilibre à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 13 janvier 2024 13:00, Lambersart.

Atelier de la Fresque de Notre Équilibre à Bulle Lambersart Samedi 13 janvier 2024, 14h00 Bulle Lambersart 10E ( ou 5E selon certaines conditions)

Cet atelier se déroulera à Lambersart au 63 rue du Bourg dans le cadre de l’évènement « Bulle en transitionS »

La Fresque de Notre Équilibre est un atelier collaboratif pour sensibiliser aux liens entre l’écologie, le bien-être et la santé, en démontrant que tout n’est qu’une question d’équilibre, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

« Il est urgent de ralentir »

…On ne croyait pas si bien dire au moment du confinement lié au coronavirus !

Grâce à La Fresque de Notre Équilibre, vous comprendrez enfin de façon ludique et collaborative les liens entre l’écologie, le bien-être et la santé.

Cet atelier c’est aussi le début d’une introspection profonde sur notre rapport à soi, au temps et au vivant. Nous allons parler de burn-out, peurs, maladies etc. Il est donc important d’y être préparé mentalement.

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

fresque equilibre