Fresque du Sol à Bulle Lambersart Vendredi 12 janvier 2024, 14h00 Bulle Lambersart lien inscription à venir

Découvrez un outil ludique et collaboratif qui vise à diffuser un langage commun sur le fonctionnement des sols et sur les enjeux liés à leur préservation.

Au travers de 50 cartes et en 3h, la fresque du sol permet de comprendre ce qu’est un sol, comment celui-ci se forme et quelles fonctions écologiques découlent de ses propriétés pour ensuite découvrir l’ensemble des services que l’on en retire, les menaces qui rendent ces services limités dans le temps et l’espace et les actions que l’on peut engager pour préserver le fonctionnement des sols…

Au moyen d’un jeu de rôle, reflétant la diversité des acteurs qui interagissent sur les sols, la fresque du sol ouvre sur une réflexion transversale sur les leviers pour mieux connaître et préserver les sols.

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T14:00:00+01:00 – 2024-01-12T17:00:00+01:00

fresque sol