Fresque des Frontières Planétaires à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 7 janvier 2024 13:00, Lambersart.

Bonjour,

Je vous propose un atelier, en présentiel, pour comprendre les différentes frontières planétaires et ce qui rend notre planète Terre habitable.

Climat, biodiversité, cycle de l’eau, acidification des océans… Les enjeux environnementaux sont nombreux et il y a de quoi s’y perdre. Cet atelier de 3h vous fait découvrir les 9 frontières planétaires, cartographier et relier les grands enjeux environnementaux pour considérer la question écologique dans son ensemble.

L’atelier aura lieu dans le cadre de l’événement « Bulle en transitionS » le dimanche 7 janvier de 14h à 17h. RDV au 63 rue du Bourg, 59130 Lambersart, chez Bulle Vous pouvez y accéder par bus (lignes 10, 51, 76, C03) ou par métro (ligne 2).

J’ai hâte de vous retrouver, à bientôt !

Chloé le Tarnec

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T14:00:00+01:00 – 2024-01-07T17:00:00+01:00

