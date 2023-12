Fresque de la Biodiversité à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 6 janvier 2024 08:00, Lambersart.

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser les participants aux enjeux de la Biodiversité.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion.

La participation à l’atelier est à prix libre et conscient, selon votre estimation de la valeur de l’atelier, du temps consacré pour son organisation et vos capacités financières. Les montants récoltés sont destinés à financer les outils de la Fresque, des actions de sensibilisation ainsi que le développement du réseau de la Fresque de la Biodiversité.

Durée 3h00

15 min Présentation du concept + Icebreaker

30 min Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes

75 min de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes

30 min de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions

30 min de restitution & débrief & échange

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/nord-59 »}, {« type »: « email », « value »: « matthieupolge@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631022333 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T09:00:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

fresque biodiversité