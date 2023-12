Atelier de la fresque de l’eau à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 5 janvier 2024 13:00, Lambersart.

Cet Atelier de la fresque de l’eau aura lieu à Lambersart dans le cadre de l’évènement « Bulle en transitionS ».

Découvrez les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages, ainsi que leur sensibilité face au changement climatique.

Venez participer à la Fresque de l’Eau, un atelier participatif et collaboratif sur les ressources en eau. Cet atelier permet de construire une vision globale du cycle de l’eau, grâce à un jeu de cartes qui est mis en place par les joueurs selon 4 lots :

– le cycle naturel de l’eau,

– le cycle anthropique de l’eau (influencé par l’homme)

– les impacts de l’Homme sur ces cycles

– l’impact du changement climatique

Un échange permet ensuite de discuter des mesures individuelles et collectives qui peuvent être prises.

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

