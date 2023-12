Atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone JUNIOR à Bulle Lambersart Bulle Lambersart Lambersart, 5 janvier 2024 09:00, Lambersart.

Atelier Inventons Nos Vies Bas Carbone JUNIOR à Bulle Lambersart Vendredi 5 janvier 2024, 10h00 Bulle Lambersart voir lien inscription

Envie d’agir joyeusement et efficacement contre le dérèglement climatique ?

L’atelier Inventons nos chouettes vies bas carbone (version jeunes de l’atelier Inventons nos vies bas carbone) est fait pour les enfants de 9 à 99 ans !

C’est un atelier ludique et pédagogique de 1h30 à 2h conçu pour aider les jeunes à concevoir des vies bas carbone désirables, sans culpabiliser, tout en identifiant des actions nécessaires, efficaces et enthousiasmantes !

Les enfants manipulent cartes, ficelles et rubans pour composer l’énorme empreinte carbone de Maxi-Chou et la minuscule empreinte de Mini-Chou. Ils les comparent à des empreintes réelles en France et dans le monde, puis se projettent dans le futur lorsqu’lls seront adultes. Ils devront répondre à un défi : se créer une chouette vie bas carbone avec des activités qu’ils aiment.

Venez découvrir en famille cet outil innovant qui donne de solides repères et valorise des activités enthousiasmantes émettant très peu de CO2e.

Bulle Lambersart 63 rue du Bourg 59130 Lambersart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T10:00:00+01:00 – 2024-01-05T12:00:00+01:00

