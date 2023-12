Fresque de l’Eau à Bulle Lambersart Bulle Lambersart, 5 janvier 2024, Lambersart.

Fresque de l’Eau à Bulle Lambersart Vendredi 5 janvier 2024, 14h00 Bulle voir lien inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T17:00:00+01:00

Découvrez les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages, ainsi que leur sensibilité face au changement climatique.

Venez participer à la Fresque de l’Eau, un atelier participatif et collaboratif sur les ressources en eau. Cet atelier permet de construire une vision globale du cycle de l’eau, grâce à un jeu de cartes qui est mis en place par les joueurs selon 4 lots :

– le cycle naturel de l’eau,

– le cycle anthropique de l’eau (influencé par l’homme)

– les impacts de l’Homme sur ces cycles

– l’impact du changement climatique

Un échange permet ensuite de discuter des mesures individuelles et collectives qui peuvent être prises.

Bulle 63 rue du Bourg, Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France +33631022333 https://bulle-lambersart.com/ https://www.facebook.com/bulle.boutique.ateliers/?ref=tn_tnmn;https://www.instagram.com/bulle.boutique.ateliers/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fresque-de-leau-a-lambersart-lille-05-01-2024 »}, {« type »: « email », « value »: « matthieupolge@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631022333 »}] en face de l’église ste calixte, à coté fleuriste vert mousse station Vlille Ste Calixte OU bus 10/51/76/CO3 OU métro ligne 2

eau fresque