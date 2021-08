Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Bulle et Bob préparent Noël Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bulle et Bob préparent Noël Médiathèque Ormédo – Orvault, 18 décembre 2021, Orvault. 2021-12-18

Horaire : 10:00 10:20

Gratuit : non En attendant Noël, Bulle et Bob comptent les cases du calendrier. Pour patienter jusqu’au grand jour, voici des guirlandes qui brillent, des flocons de neige, un Père Noël en papier… De quoi faire un beau sapin ! Vivement décembre ! Une histoire racontée et chantée par Natalie Tual. Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault