Bulle et Bob au jardin Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Bulle et Bob au jardin Médiathèque Pierre-Amalric, 9 avril 2022, Albi. Bulle et Bob au jardin

le samedi 9 avril à Médiathèque Pierre-Amalric

Il s’en passe des choses quand Bulle et Bob jardinent… Un ver de terre : beurk ! Comme il est dur à ouvrir, ce robinet ! Oh ! Une coccinelle ! Et si on jouait au jeu des légumes ? Une histoire légère comme le printemps et des chansons douces, enjouées et jazzy pour fêter les beaux jours ! Spectacle suivi d’une séance de dédicace. En partenariat avec l’association Dikelitu. _Pour les 0 / 5 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Une lecture chantée par Natalie Tual Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T10:30:00;2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi Departement Tarn

Médiathèque Pierre-Amalric Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Bulle et Bob au jardin Médiathèque Pierre-Amalric 2022-04-09 was last modified: by Bulle et Bob au jardin Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque Pierre-Amalric 9 avril 2022 Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Albi Tarn