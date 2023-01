Bulle et Bob au jardin – Lecture chantée Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Bulle et Bob au jardin – Lecture chantée
1 rue de la Motte L'intervalle Noyal-sur-Vilaine

2023-04-05 15:30:00 – 2023-04-05 16:00:00

Ille-et-Vilaine On pourrait passer sa vie à regarder pousser le persil…

C’est le printemps! Bulle et Bob sortent dans le jardin pour planter des tomates et arracher les mauvaises herbes. Nathalie Tual nous chante les plaisirs simples du quotidien des tout-petits avec malice, tendresse et poésie. Une séance de dédicace est prévue à l’issue de la représentation avec vente de livres de l’artiste.

