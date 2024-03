BULLE DE PRINTEMPS ENTRE FEMMES Colombières-sur-Orb, dimanche 24 mars 2024.

BULLE DE PRINTEMPS ENTRE FEMMES Colombières-sur-Orb Hérault

Bienvenue à toi dans cette belle bulle de connexion à toi et à la sororité. Happy Welcome !

Journée co-animée par Céline et Laura.

Cette journée s’intègre dans un cycle de 4 journées co-organisées autour de la Roue Médecine au Féminin (1 par saison) durant lesquelles nous aborderons nos archétypes féminins en lien avec les saisons.

Dans la continuité du Cocon proposé cet hiver, voici la Bulle de Printemps entre Femmes

Dans cette éclosion printanière, après ce temps d’intériorité hivernale

Se retrouver entre F’Âmes. S’offrir toute une journée pour honorer notre nature cyclique féminine !

1 temps suspendu, pour se laisser porter par l’intimité du cercle bulle, se déposer, se laisser guider par ce qui se présente,

Se laisser habiter par cette invitation du printemps à s’expanser, cueillir les jeunes pousses, observer la nature en éveil, habiter ce frétillement en Soi m’aime,

Une séance de Yoga tout en douceur afin de se reconnecter à son corps et à ses chakras et prendre simplement le temps d’être là,

S’ouvrir à la découverte de la magie de la Roue Médecine au Féminin et de ses archétypes en lien avec les saisons. Se relier aux archétypes de la Vierge et de l’Amazone qui nous invitent à sortir de nos antres pour révéler nos potentiels et nos élans de vie, et à lancer nos flèches en visant juste

Laisser la Vierge ou l’Amazone vibrer en nous et ritualiser pour honorer nos temples sacrés (atelier modelage argile).

L’archétype sera abordé à chaque rencontre sous divers angles afin de faciliter son imprégnation par chacune pour nous permettre de l’accueillir en nous, et le vibrer dans toute notre magie féminine, dans nos ombres comme dans nos lumières. Nous accueillir pleinement dans toutes les phases de notre cycle, en confiance et lâcher-prise, afin de nous révéler et danser avec légèreté notre Vie.

Chaque journée est indépendante des autres, et n’implique pas de participer à toutes (même si cela serait vraiment génial de se retrouver au fil des saisons ! ). 50 50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Chemin du Prioul

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

L’événement BULLE DE PRINTEMPS ENTRE FEMMES Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2024-02-27 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC