2022-12-23 18:30:00 – 2022-12-23 22:30:00

Ille-et-Vilaine Vitré « Bulle de noël » aura lieu le vendredi 23 décembre dès 18h30. Seul, entre amis ou en famille venez participez à un repas convivial.

Au programme : un menu de noël, des petites animations, une ambiance conviviale et ouverte à tous ! L’équipe et des bénévoles seront présents pour ce moment festif de partage. La réservation est obligatoire avant le 16 décembre.

Pour plus d’informations, contactez le café bulle au 09 81 61 67 06 ou par mail à bullecafeasso@gmail.com bullecafeasso@gmail.com +33 9 81 61 67 06 Café Bulle Vitré 2 Rue Clairefontaine Vitré

