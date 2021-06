Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn, Tarn Bulle de Jazz au Château Lastours Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Tarn

Bulle de Jazz au Château Lastours Lisle-sur-Tarn, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lisle-sur-Tarn. Bulle de Jazz au Château Lastours 2021-07-17 18:30:00 – 2021-07-17 00:00:00

Lisle-sur-Tarn Tarn Lisle-sur-Tarn EUR 15 18 Les 17 et 18 Juillet 2021, le Château Lastours accueille la première édition du festival Bulle de Jazz, grâce à la vision de ses deux partenaires, Regarts et Alfred Production. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Lisle-sur-Tarn Adresse Ville Lisle-sur-Tarn lieuville 43.85279#1.81078