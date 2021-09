Roanne Roanne Loire, Roanne Bulle d’art Roanne Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

Bulle d’art Roanne, 25 septembre 2021, Roanne. Bulle d’art 2021-09-25 13:00:00 13:00:00 – 2021-09-25 18:30:00 18:30:00 Ar Architecture 27 Rue des minimes

Roanne Loire Roanne AR Architecture, la Galerie Deza et la Filoutrie se regroupent afin de créer l’événement «Bulle d’ART». evenement.bulledart@gmail.com +33 6 86 16 94 59 https://www.facebook.com/events/522120025759869 dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Roanne Adresse Ar Architecture 27 Rue des minimes Ville Roanne lieuville 46.03456#4.07663