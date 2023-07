EXPOSITION « MISSION RACINE, A L’ORIGINE DES STATIONS LITTORALES » AU CAP D’AGDE Bulle d’accueil Impasse de la Bienvenue Agde, 22 juillet 2023, Agde.

Agde,Hérault

Les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement d’Occitanie vous invitent à découvrir l’exposition itinérante « Mission Racine, à l’origine des stations littorales », réalisée avec le soutien de la DRAC Occitanie et présentée pour la première fois cet été à la Bulle d’Accueil du Cap d’Agde..

2023-07-22 09:00:00 fin : 2023-08-31 20:00:00. .

Bulle d’accueil

Impasse de la Bienvenue

Agde 34300 Hérault Occitanie



The Councils for Architecture, Town Planning and the Environment of Occitania invite you to discover the travelling exhibition « Mission Racine, à l’origine des stations littorales », produced with the support of the DRAC Occitanie and presented for the first time this summer at the Bulle d’Accueil in Cap d’Agde.

Las Consejerías de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente de Occitania le invitan a descubrir la exposición itinerante « Mission Racine, à l’origine des stations littorales », realizada con el apoyo de la DRAC Occitanie y presentada por primera vez este verano en la Bulle d’Accueil de Cap d’Agde.

Die Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement d’Occitanie laden Sie ein, die Wanderausstellung « Mission Racine, à l’origine des stations littorales » zu entdecken, die mit Unterstützung der DRAC Occitanie realisiert wurde und diesen Sommer zum ersten Mal in der Bulle d’Accueil in Cap d’Agde gezeigt wird.

