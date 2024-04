Bulle Bibliothèque Pont des Demoiselles Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Bulle par La Waide cie Samedi 25 mai, 11h00 Bibliothèque Pont des Demoiselles

Début : 2024-05-25T11:00:00+02:00 – 2024-05-25T13:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T11:00:00+02:00 – 2024-05-25T13:00:00+02:00

Danse – Chansigne – Musique

Dans une bulle d’espace et de temps, deux créatures émergent, comme suspendues au souffle de la vie. Alors, l’air et les matières rentrent en vibration, participant à l’élaboration d’un langage corporel. Bulle propose d’explorer les différentes facettes de la communication non verbale. Notre gestuelle et notre attitude corporelle sont déterminantes dans la relation à l’autre et, si la parole peut mentir, les postures, gestes ou mimiques agissent comme autant de vecteurs inconscients de nos émotions.

De 0 à 3 ans – Durée : 25 min

Samedi 25 mai à 11h

Bibliothèque Pont des Demoiselles

Inscription au 05 31 22 95 70

Spectacle Jeune