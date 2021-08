Lesquin Lesquin/Médiathèque municipale Lesquin, Nord Bulle audio Lesquin/Médiathèque municipale Lesquin Catégories d’évènement: Lesquin

Nord

Bulle audio Lesquin/Médiathèque municipale, 9 octobre 2021, Lesquin. Bulle audio

Lesquin/Médiathèque municipale, le samedi 9 octobre à 17:00

A partir de 17h Pour ados et adultes

Gratuit

Découverte des livres audio : quand la lecture rejoint l’écoute ! Venez découvrir les livres lus avec une installation originale qui vous plongera dans cette autre forme de lecture Lesquin/Médiathèque municipale 1 Rue Camille Claudel, 59810 Lesquin Lesquin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lesquin, Nord Autres Lieu Lesquin/Médiathèque municipale Adresse 1 Rue Camille Claudel, 59810 Lesquin Ville Lesquin lieuville Lesquin/Médiathèque municipale Lesquin