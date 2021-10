Bulle · Cie Succursale 101 Le Théâtre, 6 janvier 2022, Laval.

Bulle · Cie Succursale 101

le jeudi 6 janvier 2022 à Le Théâtre

L’histoire commence il y a très longtemps, dans un pays blanc balayé par la neige et le vent : le Toit du monde. Au bout de la banquise, un petit village d’igloos s’est construit pour l’hiver. Et tout au bout de ce village, dans le plus petit igloo… Expérience immersive et sensible, Bulle travaille sur les matières, les sons et les vibrations. Un monde de sensations où trône un conteur, à la fois magicien des étoiles et constructeur de marionnettes, qui oriente nos regards vers l’immensité de la voûte céleste. Inspiré par les mythes ancestraux, les contes inuits et autres légendes du monde, ce spectacle est une capsule hors du temps qui enchantera nos plus jeunes spectateurs.

Suspendu entre ciel et terre, un merveilleux cocon sensoriel pour tout-petits.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



