Bull • Lou de la Falaise • Lavomatic / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 12 mai 2022, Paris.

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits Rock et Disquaire à Paris ! Lou de la Falaise est un groupe pop français créé par Antoine et Maxime Azzopardi en 2020.

LOU DE LA FALAISE

Après plusieurs tournées aux États Unis et en Angleterre dans leur formation précédente au style plus garage, les deux frères originaires de Toulon ont fait évoluer leur musique vers une esthétique plus française, élégante et libérée.

Rejoint par Joan à la voix, Lou de la Falaise propose une pop riche et ambitieuse qui s’inspire à la fois du yéyé, du classique, de la new-wave ou du tropicalisme brésilien. Le premier single du groupe Moi je est sorti le 30 mars, accompagné d’un clip.

LAVOMATIC

Formé par Avril et Judith au lycée en 2017 à Issy-les-Moulineaux, Lavomatic est un projet de musique jeune et énergique avec un son rock un peu 90’s, des mélodies maladroites et des guitares naïves et sexy. Ses chansons très sincères font danser grâce à des parties de batterie déchaînées et des lignes de basse mélodiques, mais surtout une ambiance de surf cool et déjantée !

