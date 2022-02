Bulky Games Caen Mondeville, 22 mai 2022, Mondeville.

Bulky Games Caen les carandes Decathlon Mondeville Mondeville

2022-05-22 – 2022-05-22 les carandes Decathlon Mondeville

Mondeville Calvados

Les Bulky Games ou la course la plus folle de France, débarque à Caen ce 22 mai !

Les Bulky Games, c’est quoi ? Un échauffement en musique : ambiance garantie ! Un parcours de folie : Rassemble tes ami(e)s pour parcourir les 5km les plus improbables de ta vie.Un parcours pour retomber en enfance !Des obstacles gonflables géants à franchir ! Certains sont immenses, motorisés, glissants…Du fun à l’état pur !Des goodies exclusifs : Vous recevez le t-shirt officiel Bulky Games et 2 ravitaillements légers (boisson et collation) pendant le parcours.Une expérience inoubliable : Une expérience unique à vivre entre ami(e)s, collègues ou en famille à partir de 16 ans !

Rendez-vous sur le site officiel de l’événement pour prendre votre place ! Attention, plus l’événement approche, plus le tarif augmente

