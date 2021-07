Paris Jardin21 Paris Bulbillus : Marché d’illustrations Jardin21 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sérigraphie, risographie, linographie, dessins… rendez-vous le week-end du 10 et 11 juillet au Jardin21 pour le marché d’illustrations Bulbillus organisé par l’association GYM TONIC et le Drink’n’Draw Paris ! Pendant deux jours, 17 artistes vous présenteront leur univers au travers de diverses illustrations et goodies (des originaux, des tirages, des pins, de la papeterie, des fanzines, des sketchbooks…) dans la friche verdoyante du Jardin21. Au bord du canal de l’Ourcq, à la frontière de Paris et Pantin, le Jardin21 est un tiers-lieu culturel ouvert depuis 2018. Ancien verger datant du XIXème siècle, le Jardin21 est aujourd’hui un lieu de vie dédié à l’agriculture urbaine avec plus de 1 600m2 de jardin et de plantations maraîchères. – Open air : 1 600 m² de friche verdoyante et 250 m² de terrasse au bord du canal de l’Ourcq – Biergarten : un nouveau resto ouvert midi & soir et un bar – Poussins bienvenus : les enfants sont autorisés à venir accompagnés d’un·e tuteur·ice légal·e. Événements -> Brocante / Marché Jardin21 12/A Rue Ella Fitzgerald Paris 75019

7 : Porte de la Villette (725m) 5 : Hoche (787m) E : Gare de Pantin 3B : Ella Fitzgerald – Grands Moulins de Pantin

Contact :Jardin21 https://www.facebook.com/events/518170285978953

